«Точно не ракета»: что известно о пожаре в здании кабмина Украины

В Киеве произошел пожар в здании правительства Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила информацию.
«В Печерском районе в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте», — написал Кличко.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, спасатели уже локализовали возгорание и продолжают его тушение. Огонь распространился на площади более 1 тыс. квадратных метров.
«Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, задействовано почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты», — написал Клименко в Telegram-канале.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пожар произошел «на последнем этаже административного здания в Печерском районе». Украинский депутат Ярослав Железняк уточнил, что на верхних этажах находятся офис премьер-министра и зал заседаний правительства.
«Хотя там есть еще сверху два этажа и один технический этаж (по фото кажется, что горит там), поэтому, надеюсь, административная часть здания сильно не пострадала», — добавил Железняк.
Позднее депутат извинился, что ввел в заблуждение. Он заявил, что посмотрел новые фотографии, на которых четко видно, что горит этаж над офисом премьер-министра. Он предположил, что там располагаются помещения министерства финансов.
Украина винит Россию
Премьер-министр Юлия Свириденко обвинила в произошедшем Россию, заявив, что Москва якобы ударила по зданию кабинета министров.
«Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства — пострадали крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», — сказала она.
Свириденко призвала союзников Украины отреагировать на происходящее, введя новые ограничения против РФ, прежде всего «против российских нефти и газа», и передать Киеву оружие.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х также призвал Запад усилить давление на РФ и перестать покупать российские энергоресурсы. Он также потребовал ввести новые санкции и принять меры по усилению Украины.
«Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией», — утверждает Сибига.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Киеве, напомнил, что со стороны США «не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции».
«Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», — написал украинский лидер в Telegram.
«Максимум, зацепила одна из «Гераней»
В Минобороны РФ не комментировали пожар в здании правительства Украины и его причины. Однако пресс-служба ведомства сообщила, что ночью ВС РФ наносили удары «по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ». Российская сторона неоднократно заявляла, что атакует только военные цели и объекты обеспечения ВСУ.
Военный корреспондент Юрий Котенок подчеркнул, что здание кабмина точно не было целью российских ракет.
«Украинские паблики сообщают о прилете по зданию Кабмина. Точно не ракета. Максимум, зацепила одна из «Гераней», — отметил журналист.
«О серьезном ущербе говорить не приходится. Первоначальный <...> вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать», — позднее добавил он.
Украинские СМИ пишут, что ночью почти по всей восточной части Украины были слышны взрывы. Удары зафиксировали в Киеве, Одессе, Кременчуге, Кривом Роге. В ВСУ утверждают, что ночью Украину якобы атаковали 810 дальнобойных дронов.