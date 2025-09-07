«Точно не ракета»: что известно о пожаре в здании кабмина Украины

Клименко: пожар в здании кабмина в Киеве локализовали на тысяче квадратов

Здание правительства Украины загорелось в Киеве, возгорание возникло на верхнем этаже — над офисом премьера и залом заседаний кабмина. Украинские власти обвинили Россию в атаке на здание и призвали Запад усилить давление на Москву. По заявлению мэра Киева Кличко, пожар начался «в результате вероятного сбивания БПЛА». Российское Минобороны эту информацию не подтверждало, сообщив лишь об ударе по объектам ВПК. Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что здание точно не было целью ракет ВС РФ — его «максимум, зацепила одна из «Гераней».

В Киеве произошел пожар в здании правительства Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила информацию.

«В Печерском районе в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте», — написал Кличко.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, спасатели уже локализовали возгорание и продолжают его тушение. Огонь распространился на площади более 1 тыс. квадратных метров .

«Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, задействовано почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты», — написал Клименко в Telegram-канале.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пожар произошел «на последнем этаже административного здания в Печерском районе». Украинский депутат Ярослав Железняк уточнил, что на верхних этажах находятся офис премьер-министра и зал заседаний правительства.

«Хотя там есть еще сверху два этажа и один технический этаж (по фото кажется, что горит там), поэтому, надеюсь, административная часть здания сильно не пострадала», — добавил Железняк.

Позднее депутат извинился, что ввел в заблуждение. Он заявил, что посмотрел новые фотографии, на которых четко видно, что горит этаж над офисом премьер-министра. Он предположил, что там располагаются помещения министерства финансов .

Украина винит Россию

Премьер-министр Юлия Свириденко обвинила в произошедшем Россию, заявив, что Москва якобы ударила по зданию кабинета министров.

«Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства — пострадали крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», — сказала она.

Свириденко призвала союзников Украины отреагировать на происходящее, введя новые ограничения против РФ, прежде всего «против российских нефти и газа», и передать Киеву оружие.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х также призвал Запад усилить давление на РФ и перестать покупать российские энергоресурсы. Он также потребовал ввести новые санкции и принять меры по усилению Украины.

«Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией», — утверждает Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Киеве, напомнил, что со стороны США «не раз звучало, что за отказ говорить будут санкции».

«Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», — написал украинский лидер в Telegram.

«Максимум, зацепила одна из «Гераней»

В Минобороны РФ не комментировали пожар в здании правительства Украины и его причины. Однако пресс-служба ведомства сообщила, что ночью ВС РФ наносили удары «по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ». Российская сторона неоднократно заявляла, что атакует только военные цели и объекты обеспечения ВСУ.

Военный корреспондент Юрий Котенок подчеркнул, что здание кабмина точно не было целью российских ракет.

«Украинские паблики сообщают о прилете по зданию Кабмина. Точно не ракета. Максимум, зацепила одна из «Гераней», — отметил журналист.

«О серьезном ущербе говорить не приходится. Первоначальный <...> вброс, что «ударили ракетой», даже нет смысла обсуждать», — позднее добавил он.

Украинские СМИ пишут, что ночью почти по всей восточной части Украины были слышны взрывы. Удары зафиксировали в Киеве, Одессе, Кременчуге, Кривом Роге. В ВСУ утверждают, что ночью Украину якобы атаковали 810 дальнобойных дронов.