На Украине трижды за ночь сообщили о взрывах в одном из городов

Взрывы прозвучали третий раз за ночь в украинском Днепропетровске. Об этом заявил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре (Днепропетровске. — ред.) звучат звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Ранее украинский 24-й канал дважды сообщал о взрывах в Днепропетровске.
До этого прогремел взрыв прогремел в городе Николаеве, который расположен на юге Украины.
Накануне сообщалось, что в Киеве были слышны звуки взрывов. В столице работают средства противовоздушной обороны (ПВО). По данным «РБК-Украина», в городе Запорожье произошло не менее семи «прилетов БПЛА», после которых начались пожары.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины.
Ранее на Украине произошел пожар после взрыва на заводе.