На Украине трижды за ночь сообщили о взрывах в одном из городов

Украинские СМИ третий раз за ночь сообщают о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали третий раз за ночь в украинском Днепропетровске. Об этом заявил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре (Днепропетровске. — ред.) звучат звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее украинский 24-й канал дважды сообщал о взрывах в Днепропетровске.

До этого прогремел взрыв прогремел в городе Николаеве, который расположен на юге Украины.

Накануне сообщалось, что в Киеве были слышны звуки взрывов. В столице работают средства противовоздушной обороны (ПВО). По данным «РБК-Украина», в городе Запорожье произошло не менее семи «прилетов БПЛА», после которых начались пожары.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины.

Ранее на Украине произошел пожар после взрыва на заводе.