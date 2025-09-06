Зеленский назвал число ударов российских войск с начала сентября

Зеленский: с начала сентября Россия выпустила более 1300 дронов по Украине

С начала сентября Вооруженные сил России выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов по объектам Украины. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«С начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА, почти 900 управляемых авиабомб», — написал украинский лидер.

Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям Украины, взрывы раздавались практически по всей стране.

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

6 сентября советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что Украина потеряла 1,8 млн военных за 3,5 года боевых действий против России. По его словам, источником для этих данных стали сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных Генерального штаба ВСУ. Если эти сведения верны, за день боевых действий ВСУ теряют 650 человек.

Ранее Зеленский отказался ехать в Москву и заявил, что Путин может приехать в Киев для переговоров.