В украинском Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Николаеве, который расположен на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в Киеве слышны звуки взрывов. В столице работают средства противовоздушной обороны (ПВО). По данным «РБК-Украина», в городе Запорожье произошло не менее семи «прилетов БПЛА», после которых начались пожары.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее в Британии объяснили увеличение числа ударов ВС РФ по Украине.