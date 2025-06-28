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В Китае прокомментировали ответ Путина на провокационный вопрос о Тайване

Sohu: Путин удивил Китай ответом на провокационный вопрос о Тайване
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Mikhail Metzel/AP

Президент России Владимир Путин ответил журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу на провокационный вопрос о Китае и Тайване. Его слова передает китайский портал Sohu.

Симмонс интересовался в президента России, как отреагирует Москва, если Пекин решит использовать силу в отношении Тайваня.

«Я не слышал ничего о том, что Народно-освободительная армия Китая планирует применять силу против Тайваня. Политика не терпит гипотетических допущений, потому я не в состоянии комментировать события, которые не произошли», — поделился Путин.

Как пишут авторы портала, Путину удалось избежать ловушки журналистов и сохранить благоприятные отношения с Китаем.

До этого Bloomberg сообщал, что в Гонконге впервые применили закон о национальной безопасности для запрета видеоигры. С 10 июня полиция города начала предупреждать жителей о недопустимости загрузки тайваньской мобильной игры Reversed Front: Bonfire, обвиняя ее в пропаганде вооруженной революции и свержения правительства в Пекине.

Ранее в США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань.

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