Румыния отказалась направлять войска на Украину

Президент Румынии заявил, что Бухарест не будет направлять войска на Украину

Румыния не станет отправлять свои войска на Украину. Об этом в интервью телеканалу Antena 1 заявил румынский президент Никушор Дан.

«Многие из стран, которые находятся вблизи России, приняли то же решение, которое приняли и мы, — не направлять людей на Украину после возможного мира или возможного прекращения огня», — сказал он.

Вместе с тем политик отметил, что его страна намерена принять участие в поддержании мира «логистически», а также с помощью своих баз. При этом он подчеркнул, что для этого нужно достичь мира или, по крайней мере, добиться прекращения огня.

4 сентября после заседания «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине свои войска после прекращения огня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти государства выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

Ранее в США заявили, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат.