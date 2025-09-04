На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине понесли потери мексиканские наемники из бригад ВСУ «Магура» и «Хартия»

ВС РФ уничтожили мексиканских наемников из бригад ВСУ «Магура» и «Хартия»
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили четверых мексиканских наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бригадах «Магура» и «Хартия». Это выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.

«Покойтесь с миром, дорогие соотечественники, павшие на поле боя», — отмечается в сообщении на странице подразделения мексиканских наемников Miquiztli Force в одной из соцсетей.

Там же перечислены имена не выживших мексиканцев — Анхель, Марио, Карлос, Пабло.

Автор указал, что первые двое служили в 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура», а остальные — в бригаде нацгвардии «Хартия».

10 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что командование ВСУ отправляет на фронт «самые мерзкие отбросы человечества». Речь идет о наемниках из картелей Мексики и Колумбии. Среди них — представители «Клана дель Гольфо», «Синалоа» и других преступных организаций, уточнил политик. Бойцы Вооруженных сил РФ быстро уничтожают их, подчеркнул Медведев.

3 августа издание L'Antidiplomatico написало, что мексиканские картели посылают своих членов в зону украинского кризиса, чтобы они научились управлять ударными беспилотными летательными аппаратами. Как отметили журналисты, Киев рискует оказаться в центре международного скандала, если мексиканские преступные организации действительно начнут использовать полученный в ходе боевых действий опыт в конфликте с США.

Ранее десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга.

