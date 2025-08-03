L'Antidiplomatico: наемники ВСУ из Мексики готовятся к нападению на США

Мексиканские наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся к нападению на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

В статье уточняется, что это не относится к идеологически мотивированным добровольцам. Речь идет о криминальных деятелях, которые хотят научиться обращаться с военной техникой и затем использовать полученные навыки в противостоянии с США.

«По словам Стивена Уиллоуби из министерства внутренней безопасности США, «это лишь вопрос времени», когда эти технологии будут использованы для атак на американскую территорию», — говорится в публикации.

Авторы материала пояснили, что картели в Мексике посылают своих членов в зону украинского кризиса, чтобы они научились управлять ударными беспилотными летательными аппаратами. Как отметили журналисты, Киев рискует оказаться в центре международного скандала, если мексиканские преступные организации действительно начнут использовать полученный в ходе боевых действий опыт в конфликте с Вашингтоном.

22 июля находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что латиноамериканские картели закупают оружие у украинских военных чиновников, расплачиваясь за него отправкой наемников в ВСУ. Парламентарий рассказал, что за последнее время на фронт прибыли более 2000 колумбийских наемников, связанных с картелями.

Ранее в Службе внешней разведки РФ рассказали, что в тюрьмах США вербуют членов наркокартелей для участия в конфликте на Украине.