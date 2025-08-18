Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) случайно обстреляли отряды колумбийских наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным силовиков, для взятия утраченных позиций в Сумской области на территорию перебросили колумбийских наемников.

«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства, случаи были зафиксированы в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

До этого отставной колумбийский военный Альфонсо Мансура заявил, что многие наемники из Колумбии хотят уехать с Украины из-за плохого к ним отношения со стороны нанимателей.

Как отметил бывший военный, большое количество колумбийцев в Луцке жаловались на плохое отношение к ним командиров. Они рассказывали, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) «гонят их на передовую» только из-за того, что они являются гражданами Колумбии.

Ранее СМИ рассказали, зачем мексиканские наемники вступают в ВСУ.