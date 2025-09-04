На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Калужской области призвали быть настороже после сообщений о ДРГ ВСУ

Калужский глава Шапша призвал жителей быть настороже после сообщений о ДРГ ВСУ
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Жителям Калужской области необходимо быть настороже из-за риска проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской армии. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил изданию «Подъем».

Он не стал подтверждать информации о проникновении диверсантов в регион, но попросил местных жителей быть осторожнее.

«Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже», — сказал Шапша.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на территорию Калужской области проникли две украинских ДРГ. Предположительно они находились в районах населенных пунктов Жиздры, Людиново, Кирова. Позже появилась информация, что эти данные не соответствуют действительности.

В свою очередь военкор Александр Сладков ранее сообщал, что ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой проникла на территорию Брянской области.

Ранее депутат назвал цель новой попытки прорыва украинской ДРГ на территорию РФ.

