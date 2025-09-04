Жителей Калужской области призвали быть настороже после сообщений о ДРГ ВСУ

Калужский глава Шапша призвал жителей быть настороже после сообщений о ДРГ ВСУ

Жителям Калужской области необходимо быть настороже из-за риска проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской армии. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил изданию «Подъем».

Он не стал подтверждать информации о проникновении диверсантов в регион, но попросил местных жителей быть осторожнее.

«Наши силовики в постоянном режиме обеспечивают безопасность. Гражданам также объясняем, что нужно быть настороже», — сказал Шапша.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на территорию Калужской области проникли две украинских ДРГ. Предположительно они находились в районах населенных пунктов Жиздры, Людиново, Кирова. Позже появилась информация, что эти данные не соответствуют действительности.

В свою очередь военкор Александр Сладков ранее сообщал, что ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой проникла на территорию Брянской области.

