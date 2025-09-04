Информацию об украинских ДРГ на территории российского региона опровергли

SHOT: сообщения о поиске украинских ДРГ в Калужской области оказались фейком

Информация о двух украинских диверсионно-разведывательных группах (ДРГ) на территории Калужской области оказалась фейком, сообщает Telegram-канал SHOT.

Telegram-канал Mash сообщил, что на территорию Калужской области проникли две украинских ДРГ. Предположительно они находились в районах населенных пунктов Жиздры, Людиново, Кирова. В качестве цели Mash назвал организацию диверсии на железнодорожном узле во время движения по нему состава с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Однако позже появилась информация о том, что сообщения о ДРГ являются фейком.

«Информация о проникновении и розыске неких ДРГ в Калужской области — фейк, который активно рассылали местным жителям в домовых чатах через украиский ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины. — «Газета.Ru»), чтобы создать панику», — говорится в сообщении Telegram-канала SHOT.

Военкор Александр Сладков ранее сообщал, что ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой проникла на территорию Брянской области.

По словам журналиста, основной целью диверсантов был подрыв железнодорожной инфраструктуры. Сладков уточнил, что члены ДРГ были ликвидированы российскими росгвардейцами.

Ранее стало известно, что следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию.