Депутат назвал цель новой попытки прорыва украинской ДРГ на территорию РФ

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в разговоре с «Лентой.ру», что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться к российской границе для дестабилизации обстановки.

По словам депутата, украинские диверсанты пытаются прорваться в Курскую область, поскольку она больше всех пострадала, и теперь они считают, что своими действиями внесут еще больше дестабилизации.

«Наши разведчики уничтожили бы их, если бы не на территории Сумской области, то при попытке прорыва. Причем живых нет смысла брать, они знали, на что шли», — сказал парламентарий.

Утром 2 сентября агентство РИА Новости сообщало, что разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили из минометов украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась подойти к границе РФ в Сумской области.

Диверсионная группа была замечена при выходе из опорного пункта, она направлялась в сторону Курской области. Российские разведчики, обнаружив угрозу, решили оказать сопротивление и выдвинулись навстречу противнику. Расчет миномета, используя преимущество в знании местности, а также имея точные координаты цели, нанес точный удар по группе Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные ударами ФАБ-3000 уничтожили испанских наемников ВСУ.

