Военкор рассказал о проникнувших в Брянскую область украинских диверсантах

Военкор Сладков: украинская ДРГ со взрывчаткой проникла в Брянскую область

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) со взрывчаткой проникла на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Сладков.

По словам журналиста, основной целью диверсантов был подрыв железнодорожной инфраструктуры. Сладков уточнил, что члены ДРГ были ликвидированы российскими росгвардейцами.

20 августа стало известно, что российские силовики разгромили ДРГ Службы спецопераций Украины в Брянской области. В пресс-службе ФСБ сообщили, что трое участников диверсионной группы нейтрализованы, еще трое задержаны. Диверсантов готовили сотрудники западных спецслужб на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии.

Согласно материалам ФСБ России, обезвреженная в Брянской области ДРГ в сентябре 2024 года по указанию куратора от Главного управления минобороны Украины подорвала железную дорогу в Новооскольском районе Белгородской области, а в мае 2025 года — автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области.

Ранее стало известно, что следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию.