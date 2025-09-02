Энергодар за день трижды подвергся атакам беспилотников ВСУ

ВСУ трижды за день атаковали Энергодар при помощи беспилотников

В Запорожской области город Энергодар три раза за 2 сентября подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

«Сегодня в течение дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-м микрорайоне в жилой застройке. Пострадавших нет. Повреждения уточняются», — говорится в сообщении.

31 августа ВСУ ударили по жилым кварталам Энергодара. По словам Пухова, обошлось без пострадавших, возгораний и разрушений. Он назвал атаку по городу накануне Дня знаний «циничным актом, направленным на запугивание граждан».

28 августа украинские военные с помощью нескольких беспилотных летательных аппаратов также нанесли удары по жилому району в Энергодаре. Возгораний на месте происшествия зафиксировано не было. В результате атаки никто не пострадал.

