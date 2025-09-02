Путин допустил сотрудничество на Запорожской АЭС в трехстороннем формате

Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной

Работа на Запорожской АЭС могла бы вестись в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает РИА Новости.

«То же самое, кстати, касается и украинской стороны, на Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать», — сказал президент.

30 апреля глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны руководства РФ. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования украинского конфликта, если получит политическое указание.

В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решить вопрос по ядерному топливу на этой АЭС без участия США не получится.

Ранее Келлог заявил об обсуждении США будущего управления Запорожской АЭС.