На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред США при НАТО отказался комментировать возможность отправки ЧВК на Украину

Уитакер отказался комментировать возможность отправки ЧВК США на Украину
true
true
true
close
Marta Fiorin/Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер не стал комментировать возможность отправки американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу ничего подобного подтвердить», — сказал постпред на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении, отвечая на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты направить ЧВК на Украину.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой о возможности отправки американских ЧВК на Украину в целях гарантий безопасности. По информации издания, сотрудники ЧВК на Украине займутся строительством фортификационных сооружений и военных баз. В Европе, как отмечается в публикации, считают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине окажется «сдерживающим фактором» для России.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации заявил, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее было названо число иностранных ЧВК, воевавших на стороне ВСУ с начала СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами