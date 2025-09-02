На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех областях Украины ночью произошли взрывы

РВ: в Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы
true
true
true

В Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации говорится, что атаке подверглись города Белая Церковь и Измаил. О последствиях атаки не сообщалось.

На обнародованных кадрах можно заметить, что над территориями областей звучали несколько громких взрывов, после которых в небо поднимались красные облака дыма.

До этого в городе Шостка в Сумской области на севере Украины был разрушен объект инфраструктуры. Другие подробности инцидента неизвестны.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В публикации говорится, что в ходе ночной атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

Ранее в США назвали наиболее важные самолеты ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами