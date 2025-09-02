В трех областях Украины ночью произошли взрывы

В Киевской, Сумской и Одесской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации говорится, что атаке подверглись города Белая Церковь и Измаил. О последствиях атаки не сообщалось.

На обнародованных кадрах можно заметить, что над территориями областей звучали несколько громких взрывов, после которых в небо поднимались красные облака дыма.

До этого в городе Шостка в Сумской области на севере Украины был разрушен объект инфраструктуры. Другие подробности инцидента неизвестны.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В публикации говорится, что в ходе ночной атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

Ранее в США назвали наиболее важные самолеты ВСУ.