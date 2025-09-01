На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На севере Украины разрушен объект инфраструктуры

Мэр Нога: в городе Шостке Сумской области разрушен объект инфраструктуры
Stringer/dpa/Global Look Press

Объект инфраструктуры был разрушен в городе Шостке в Сумской области на севере Украины. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Николай Нога.

«На территории города разрушен объект инфраструктуры», — написал он.

Детали чиновник приводить не стал.

Утром 1 сентября в Шосткинском районе действовала воздушная тревога.

До этого Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В публикации говорится, что в ходе ночной атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее военный эксперт назвал самое успешное направление за неделю в зоне СВО.

