Российские военные нанесли массированный удар по Украине

Mash: российские бойцы в ночь на 31 августа нанесли ракетный удар по Украине
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что в ходе ночной атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

«Под огнем оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты. В Ильичевске часть района осталась без света», — говорится в сообщении.

Помимо этого, взрывы прогремели в Павлограде, где расположено предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровской области.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские солдаты в ходе высокоточного удара по Киеву 28 августа поразили мощности четырех предприятий, выпускающих военную продукцию для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что под удар попали три украинские авиабазы.

Ранее дипломат назвал причину удара российских войск по ВПК Украины.

