Жители Кубани сообщили о взрывах и вспышках в небе

В Краснодарском крае раздались взрывы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жители поселка Ильский рассказали, что слышали не менее пяти взрывов и видели яркие вспышки в небе. Очевидцы утверждают, что были ликвидированы три беспилотника. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

На прошлой неделе регион тоже подвергался налетам. Так, 28 августа в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники.

Кроме того, в Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника был поврежден торгово-развлекательный комплекс «Сити Центр». В общей сложности в ту ночь на Кубани сбили 18 беспилотников.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».