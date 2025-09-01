На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО России сбили 25 украинских дронов за три часа

МО: силы ПВО с 21:00 до 00:00 сбили 25 дронов ВСУ над территорией России
Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, воздушные цели были нейтрализованы в период с 21:00 до 00:00 по московскому времени 31 августа.

Три беспилотника сбиты над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Черного моря.

Вечером 31 августа Минобороны сообщило, что силы ПВО за вечер 31 августа сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом и Черным морем. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 18:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 7 беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и 25 дронов над акваторией Черного моря.

В ночь на 31 августа силы ПВО ночью сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами. Больше всего БПЛА (11) перехватили над территорией Волгоградской области. Еще восемь сбили над территорией Ростовской области и по одному беспилотнику — в Белгородской и Брянской областях.

Ранее над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА.

