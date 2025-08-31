Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk прямо сейчас кружит в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник с позывным FORTE10 «ведет разведку, наворачивая круги от Севастополя до Сочи».

БПЛА прилетел к Черному морю с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

29 августа издание Delfi писало, что тот же самый американский БПЛА пролетел над территорией Литвы и проинспектировал границу России и Белоруссии. После этого дрон пересек территорию Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и достиг Финляндии.

Прошлым летом глава российского Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США над Черным морем. В ведомстве тогда зафиксировали возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над его акваторией. Дроны вели разведку и давали целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам.

Ранее самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток».