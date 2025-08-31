На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА

SHOT: американский разведывательный БПЛА Global Hawk летает над Черным морем

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk прямо сейчас кружит в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотник с позывным FORTE10 «ведет разведку, наворачивая круги от Севастополя до Сочи».

БПЛА прилетел к Черному морю с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

29 августа издание Delfi писало, что тот же самый американский БПЛА пролетел над территорией Литвы и проинспектировал границу России и Белоруссии. После этого дрон пересек территорию Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и достиг Финляндии.

Прошлым летом глава российского Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США над Черным морем. В ведомстве тогда зафиксировали возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над его акваторией. Дроны вели разведку и давали целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам.

Ранее самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами