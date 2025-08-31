В Минобороны рассказали о беспилотниках, сбитых над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 31 августа сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в промежутке с 18:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 7 беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и 25 дронов над акваторией Черного моря.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk 31 августа кружил в нейтральном воздушном пространстве Черного моря.

По его данным, беспилотник с позывным FORTE10 «ведет разведку, наворачивая круги от Севастополя до Сочи».

В ночь на 31 августа силы ПВО ночью сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами. Больше всего БПЛА (11) перехватили над территорией Волгоградской области. Еще восемь сбили над территорией Ростовской области и по одному беспилотнику — в Белгородской и Брянской областях.

Ранее российских операторов БПЛА научили управлять двумя дронами одновременно.