Силы ПВО ночью сбили более 20 беспилотников

В Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Брянской областях сбили 21 БПЛА ВСУ
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА (11) перехватили над территорией Волгоградской области. Еще восемь сбили над территорией Ростовской области и по одному беспилотнику — в Белгородской и Брянской областях.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о десяти взрывах в Волгограде. На фоне атаки БПЛА вводились ограничения в волгоградском аэропорту.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое жителей Белгорода пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона во дворе многоквартирного дома. Мужчину и женщину госпитализировали с контузией и слепыми осколочными ранениями. Кроме того, были повреждены одна квартира и семь машин.

Ранее супруги пострадали при взрыве дрона в белгородском селе Ясные Зори.

