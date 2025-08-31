Дрон атаковал предприятие критической инфраструктуры на севере Украины

В городе Нежина в Черниговской области Украины беспилотник попал в одно из предприятий критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Кодола, передает Telegram-канал «Политика страны».

На обнародованных кадрах можно заметить, что над промышленным предприятием поднялось красное пламя. О пострадавших не сообщалось. Другие подробности инцидента неизвестны.

До этого энергокомпания «ДТЭК» в своем Telegram-канале сообщила, что в Одесской области минувшей ночью во время действия воздушной тревоги оказались повреждены четыре энергетических объекта. В публикации говорится, что специалисты начнут осмотр оборудования после разрешения военных.

31 августа Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В публикации говорится, что в ходе ночной атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

Ранее в Британии объяснили увеличение числа ударов ВС РФ по Украине.