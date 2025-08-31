В Британии объяснили увеличение числа ударов ВС РФ по Украине

Увеличение числа ударов ВС РФ по территории Украины является демонстрацией «дипломатии силы» со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на экспертов.

По мнению аналитиков, Москва пытается давить на Украину и Запад, чтобы получить уступки на потенциальных мирных переговорах. Россия стремится использовать кратковременную эскалацию, чтобы заставить украинское общество давить на президента Владимира Зеленского, а Европу — сомневаться в способности обеспечить безопасность.

Путин якобы пытается «доминировать на потенциальных переговорах, занимая позицию силы и угрожая еще большим, если его требования не будут выполнены».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи; ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее глава МИД ФРГ предупредил Россию, что удар по Киеву не останется без последствий.