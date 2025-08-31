На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии объяснили увеличение числа ударов ВС РФ по Украине

The Times объяснил увеличение числа ударов по Украине «дипломатией силы» Путина
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Увеличение числа ударов ВС РФ по территории Украины является демонстрацией «дипломатии силы» со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на экспертов.

По мнению аналитиков, Москва пытается давить на Украину и Запад, чтобы получить уступки на потенциальных мирных переговорах. Россия стремится использовать кратковременную эскалацию, чтобы заставить украинское общество давить на президента Владимира Зеленского, а Европу — сомневаться в способности обеспечить безопасность.

Путин якобы пытается «доминировать на потенциальных переговорах, занимая позицию силы и угрожая еще большим, если его требования не будут выполнены».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи; ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

Ранее глава МИД ФРГ предупредил Россию, что удар по Киеву не останется без последствий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами