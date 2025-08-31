На Украине сообщили о повреждениях четырех энергообъектов в ходе ночной атаки

В Одесской области минувшей ночью во время действия воздушной тревоги оказались повреждены четыре энергетических объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила энергокомпания «ДТЭК».

«Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 31 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В публикации говорится, что в ходе ночной атаки использовались ракеты Х-101. При этом основной удар пришелся на Одесскую область. Журналисты отметили, что по территории региона было выпущено более 100 «Гераней» и «Гербер».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

