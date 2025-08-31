На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Волгоградом прозвучало около десятка взрывов

SHOT: над Волгоградом произошло около десяти взрывов на фоне атаки БПЛА
Stringer/dpa/Global Look Press

Над Волгоградом произошло около десяти взрывов на фоне атаки БПЛА. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, над городом сбит как минимум один беспилотник.

По словам очевидцев, взрывы над столицей Волгоградской области и селом Мариновка продолжались в течение 15 минут. Они отмечают, что дроны на низкой высоте летели к городу со стороны Калача-на-Дону.

Одновременно в «Росавиации» сообщили об ограничении полетов в аэропорту Волгограда.

До этого ограничения на полеты вводились в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не работала около 40 минут.

В аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа также сняли аналогичные ограничения. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

Ранее стало известно состояние херсонского депутата, которого атаковал БПЛА.

