В Белгородской области три человека ранены из-за сброшенной с БПЛА взрывчатки

Гладков: в Белгородской области трое жителей ранены из-за ударов дронов
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Двое жителей Белгорода пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона во дворе многоквартирного дома. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что мужчину и женщину госпитализировали с контузией и слепыми осколочными ранениями. Кроме того, были повреждены одна квартира и семь машин.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала женщина», — добавил чиновник и уточнил, что ее доставили в шебекинскую больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранениями шеи и ног.

Накануне в белгородском селе Ясные Зори украинский дрон взорвался у коммерческого объекта, при этом пострадали супруги. Муж с женой сами обратились в больницу за медицинской помощью. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног, а у ее супруга баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

