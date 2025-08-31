В Белгородской области три человека ранены из-за сброшенной с БПЛА взрывчатки

Двое жителей Белгорода пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона во дворе многоквартирного дома. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что мужчину и женщину госпитализировали с контузией и слепыми осколочными ранениями. Кроме того, были повреждены одна квартира и семь машин.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала женщина», — добавил чиновник и уточнил, что ее доставили в шебекинскую больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и ранениями шеи и ног.

Накануне в белгородском селе Ясные Зори украинский дрон взорвался у коммерческого объекта, при этом пострадали супруги. Муж с женой сами обратились в больницу за медицинской помощью. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног, а у ее супруга баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

