Супруги ранены при взрыве БПЛА в белгородском селе

В селе Ясные Зори украинский дрон взорвался у коммерческого объекта, при этом пострадали супруги. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что муж с женой сами обратились в больницу за медицинской помощью.

«У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. У ее супруга — предварительно, баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления)», — сообщил чиновник.

Прошлой ночью в Адыгее при падении обломков БПЛА в поселке Яблоновском были повреждены стекла в 47 квартирах, 15 частных домов, два офиса и один производственный цех. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Власти намерены привлечь и специалистов ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения. Кроме того, один мужчина был ранен при налете БПЛА на регион и госпитализирован.

Ранее стало известно о массированном ударе ВС РФ по ВПК Украины.