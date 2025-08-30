В Краснодарском крае в результате атаки беспилотника поврежден торговый центр

ТРК «Сити Центр» в Краснодаре не работает после атаки дрона

В Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника поврежден ТРК «Сити Центр». В субботу, 30 августа он не работает, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«‎Территория огорожена для проведения восстановительных работ на фасадной части здания, для приведения в порядок прилегающей территории»‎, — сказано в сообщении.

Утром 28 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российской территорией. В частности, 18 дронов сбили в небе над Краснодарским краем. Еще 22 беспилотника ликвидировали над акваторией Черного моря.

В результате падения БПЛА в поселке Афипский загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Пламя распространилось на площади около 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае после атаки беспилотника эвакуировали базу отдыха.