В Краснодарском крае после атаки дрона загорелась установка НПЗ

В Афипском Краснодарского края начался пожар на нефтезаводе после атаки ВСУ

В поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По имеющимся данным, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Это уже не первый удар по нефтезаводу в Афипском. 7 августа объект также подвергся атаке: тогда загорелась установка переработки газа и конденсата, а кадры пожара попали в сеть.

