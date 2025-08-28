На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае после атаки дрона загорелась установка НПЗ

В Афипском Краснодарского края начался пожар на нефтезаводе после атаки ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

В поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По имеющимся данным, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают экстренные службы.

Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Это уже не первый удар по нефтезаводу в Афипском. 7 августа объект также подвергся атаке: тогда загорелась установка переработки газа и конденсата, а кадры пожара попали в сеть.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал о повреждениях при атаке беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами