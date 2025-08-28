На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае после атаки БПЛА эвакуировали базу отдыха

В Геленджике решили эвакуировать базу отдыха у горящего из-за атаки БПЛА леса
true
true
true
close
Кадр из видео/BogodistovAA/Telegram

Власти приняли решение эвакуировать базу отдыха рядом с лесом в Геленджике, который загорелся в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава курорта Алексей Богодистов.

Он отметил, что решение было принято в связи с задымлением и возможным распространением огня.

«На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — говорится в заявлении.

Утром 28 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над российской территорией сбили 102 украинских дрона. В частности, в Краснодарском крае перехватили 18 беспилотников.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края заявили о возгорании в лесном массиве в Геленджике. По данным властей, пожар начался в результате падения обломков БПЛА.

Возгорание возникло в районе села Криница. Было зафиксировано три очага общей площадью около 200 квадратных метров.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ростовской области из-за риска детонации упавшего БПЛА эвакуировали десятки человек.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами