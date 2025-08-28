В Краснодарском крае после атаки БПЛА эвакуировали базу отдыха

В Геленджике решили эвакуировать базу отдыха у горящего из-за атаки БПЛА леса

Власти приняли решение эвакуировать базу отдыха рядом с лесом в Геленджике, который загорелся в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава курорта Алексей Богодистов.

Он отметил, что решение было принято в связи с задымлением и возможным распространением огня.

«На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — говорится в заявлении.

Утром 28 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над российской территорией сбили 102 украинских дрона. В частности, в Краснодарском крае перехватили 18 беспилотников.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края заявили о возгорании в лесном массиве в Геленджике. По данным властей, пожар начался в результате падения обломков БПЛА.

Возгорание возникло в районе села Криница. Было зафиксировано три очага общей площадью около 200 квадратных метров.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и специальных служб. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ростовской области из-за риска детонации упавшего БПЛА эвакуировали десятки человек.