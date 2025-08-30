На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трехлетний мальчик пострадал при детонации беспилотника ВСУ

Гладков: в селе Смородино пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок
true
true
true
close
Shutterstock

В Белгородской области в селе Смородино в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших оперативно доставили в центральную районную больницу.

«У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения», — рассказал Гладков.

Он добавил, что после первичного оказания помощи их переведут в медучреждения Белгорода. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Незадолго до этого украинские военные атаковали село Зозули Борисовского района. Глава региона сообщил, что FPV-дрон нанес удар по автомобилю, пострадал мирный житель. По его словам, мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма».

30 августа в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе четыре — над Белгородской областью.

Ранее в ООН осудили удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами