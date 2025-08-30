Трехлетний мальчик пострадал при детонации беспилотника ВСУ

Гладков: в селе Смородино пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок

В Белгородской области в селе Смородино в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших оперативно доставили в центральную районную больницу.

«У мужчины и трехлетнего мальчика диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы, а также осколочные ранения», — рассказал Гладков.

Он добавил, что после первичного оказания помощи их переведут в медучреждения Белгорода. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Незадолго до этого украинские военные атаковали село Зозули Борисовского района. Глава региона сообщил, что FPV-дрон нанес удар по автомобилю, пострадал мирный житель. По его словам, мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «баротравма».

30 августа в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе четыре — над Белгородской областью.

Ранее в ООН осудили удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России.