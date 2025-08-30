В ООН осудили удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России

Организация Объединенных Наций обеспокоена растущим влиянием украинского конфликта на гражданское население России. Об этом сообщил помощник генсека ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности, пишет РИА Новости.

По его словам, российские власти сообщают об ударах по мирным жителям в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях. В частности, 24 августа в России заявляли о пожаре около Курской атомной электростанции, возникшем после падения сбитого украинского дрона, а также об ударах по нефтеперерабатывающим заводам на территории страны, отметил Енча.

«Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность... Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться... Все подобные атаки являются нарушением международного права», — сказал он.

Утром 24 августа пресс-служба Росэнергоатома заявила, что атомная электростанция в Курской области подверглась атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он упал на территории АЭС и cдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд. Это привело к разгрузке третьего энергоблока на 50%.

По данным компании, сотрудники экстренных служб оперативно потушили возникший из-за удара пожар. На момент происшествия третий энергоблок работал, но с пониженной нагрузкой.

Ранее Хинштейн заявил об агонии Украины после атаки дрона на Курскую АЭС.