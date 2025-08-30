На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ООН осудили удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России

Помощник генсека ООН Енча заявил о недопустимости атак ВСУ на мирных жителей РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Организация Объединенных Наций обеспокоена растущим влиянием украинского конфликта на гражданское население России. Об этом сообщил помощник генсека ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности, пишет РИА Новости.

По его словам, российские власти сообщают об ударах по мирным жителям в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях. В частности, 24 августа в России заявляли о пожаре около Курской атомной электростанции, возникшем после падения сбитого украинского дрона, а также об ударах по нефтеперерабатывающим заводам на территории страны, отметил Енча.

«Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность... Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться... Все подобные атаки являются нарушением международного права», — сказал он.

Утром 24 августа пресс-служба Росэнергоатома заявила, что атомная электростанция в Курской области подверглась атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он упал на территории АЭС и cдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд. Это привело к разгрузке третьего энергоблока на 50%.

По данным компании, сотрудники экстренных служб оперативно потушили возникший из-за удара пожар. На момент происшествия третий энергоблок работал, но с пониженной нагрузкой.

Ранее Хинштейн заявил об агонии Украины после атаки дрона на Курскую АЭС.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами