Над Россией за ночь сбили более 80 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 86 беспилотников ВСУ над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 21:00 (мск) 29 августа до 7:00 (мск) 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным министерства, 30 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. 15 дронов были сбиты над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — в Краснодарском крае. Пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, четыре — над Белгородской областью. По два дрона российские военные сбили в Тверской и Калужской областях. По одному дрону были сбиты в Курской и Тульской областях.

Тем временем жители Сызрани сообщили о дыме над городом после атаки беспилотников.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в российском регионе.

