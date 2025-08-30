Над Россией за ночь сбили более 80 беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 21:00 (мск) 29 августа до 7:00 (мск) 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным министерства, 30 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. 15 дронов были сбиты над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — в Краснодарском крае. Пять беспилотников были уничтожены в Брянской области, четыре — над Белгородской областью. По два дрона российские военные сбили в Тверской и Калужской областях. По одному дрону были сбиты в Курской и Тульской областях.

Тем временем жители Сызрани сообщили о дыме над городом после атаки беспилотников.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали машины спасателей в российском регионе.