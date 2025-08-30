ВСУ нанесли удар по автомобилю в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал от удара ВСУ по машине в Белгородской области

В селе Зозули Борисовского района Белгородской области украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, на месте украинской атаки повреждены три машины, а также два домовладения.

Министерство обороны сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе четыре — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее житель Адыгеи пострадал в результате падения обломков БПЛА.