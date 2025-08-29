На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов назвал три причины для обновления перечня военно-учетных специальностей

МО: перечень учетных специальностей в РФ обновляется в ожидании новых конфликтов
true
true
true

В России формируют обновленный перечень военно-учетных специальностей с учетом трех факторов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«Он (перечень. — «Газета.Ru») формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры вооруженных сил и планируемых поставок современного вооружения», — заявил министр.

В сентябре 2025 года начинается подготовка военных по 11 новым специальностям, в том числе по применению беспилотников и робототехнических специальностей. По словам Белоусова, модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров является одним из приоритетов его ведомства.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время происходит увеличение численности Вооруженных сил России из-за «разных обстоятельств». Численность ВС РФ планируется довести до 1,5 млн человек.

Для достижения этого целевого показателя ГД может в сентябре рассмотреть в первом чтении проект о круглогодичном призыве в ряды ВС РФ.

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.

