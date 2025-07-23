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В Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию

Депутат Красов: круглогодичный призыв в армию повысит эффективность военкоматов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Круглогодичный призыв в армию России снизит нагрузку на военкоматы и повысит их эффективность. Таким мнением поделился первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с NEWS.ru.

«Мы хотим упорядочить работу военкоматов, снизить нагрузку. Мне кажется, эти изменения повысят эффективность работы военкоматов», — выразил свою точку зрения относительно новой инициативы Красов.

По его словам, круглогодичный призыв позволит призывникам более тщательно проходить медицинское освидетельствование. Можно будет без спешки проверить свое состояние здоровья в медицинских учреждениях Минобороны и гражданского сектора здравоохранения.

22 июля на рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, предусматривающий возможность призыва на срочную военную службу круглый год. Инициатива предполагает отмену традиционного весеннего и осеннего призывов с заменой их на ежегодный процесс с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки призывников в войска изменять не планируется: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря их будут отправлять к месту службы, а все остальные мероприятия в виде медосмотров, комиссий предлагается проводить круглый год.

Ранее Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде.

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