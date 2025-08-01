Госдума может осенью рассмотреть закон о круглогодичном призыве в армию

ГД может в сентябре рассмотреть в первом чтении проект о круглогодичном призыве

Государственная дума может уже в сентябре 2025 года рассмотреть в первом чтении проект о круглогодичном призыве. Об этом пишетРИА Новости.

С предложением рассмотреть законопроект в осеннюю сессию выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который и был одним из авторов закона.

Согласно законопроекту, отправка повесток, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года, а отправка призывников на службу уже в период весеннего и осеннего призывов. Его целью названо снижение нагрузки на военкоматы.

Тем не менее депутат Андрей Журавлев назвал целью законопроекта «отлов» уклонистов, которые в период между призывами «расслабляются и выползают из нор».

Срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек. После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванных колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Ранее Путин подписал указ об увеличении численности российской армии до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.