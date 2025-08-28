На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что российские войска нанесли удары по Киеву

«Страна.ua»: российские военные нанесли удары по целям в Киеве
Кадр из видео/Telegram-канал «Военная хроника»

Российские военнослужащие нанесли удары по целям в около 20 локациях в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Оболонском районах Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что Киев с утра затянуло дымом от пожаров, возгорания тушат вертолетами.

В ночь на 28 августа СМИ писали о взрывах в украинской столице.

Утром 28 августа издание «Главком» сообщило, что в городе Староконстантинове на западе Украины раздались взрывы в районе военного аэродрома. В Хмельницкой области, где расположен город, тоже произошли взрывы.

До этого они были слышны в Винницкой и Черновицкой областях на западе Украины. А мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе Киева, по предварительной информации, упал беспилотник противника. По словам градоначальника, это произошло во дворе девятиэтажного жилого дома. Взрыва и повреждений не было зафиксировано. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее Зеленский связал удары по «Дружбе» с Венгрией.

СВО: последние новости
