На западе Украины слышны взрывы

В Винницкой и Черновицкой областях на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Фокус».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас там действует режим воздушной тревоги.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе Киева, по предварительной информации, упал беспилотник противника. По словам градоначальника, дрон упал во дворе девятиэтажного жилого дома. Взрыва и повреждений не произошло. На место выехали сотрудники экстренных служб. Это случилось после того, как чиновник заявил о работе сил ПВО (противовоздушной обороны) на левом берегу Киева и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Британии назвали «самое эффективное оружие» Украины против России.