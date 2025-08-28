СМИ сообщили о взрывах у военного аэродрома на западе Украины

В городе Староконстантинове на западе Украины раздались взрывы в районе военного аэродрома. Об этом сообщает издание «Главком».

По его информации, в Хмельницкой области, где расположен город, тоже произошли взрывы.

До этого они были слышны в Винницкой и Черновицкой областях на западе Украины. А мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе Киева, по предварительной информации, упал беспилотник противника. По словам градоначальника, это произошло во дворе девятиэтажного жилого дома. Взрыва и повреждений не было зафиксировано. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

