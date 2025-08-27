Мэр заявил о падении вражеского БПЛА во дворе многоэтажки в Киеве

Мэр Кличко сообщил о падении беспилотника во дворе многоэтажки в Киеве

В Святошинском районе Киева, по предварительной информации, упал беспилотник противника. Об этом написал в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, дрон упал во дворе девятиэтажного жилого дома. Взрыва и повреждений не произошло. На место выехали сотрудники экстренных служб.

До этого чиновник сообщал о работе сил ПВО (противовоздушной обороны) на левом берегу Киева и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Прошлой ночью в городе Самар (до 2024 года — Новомосковск) Днепропетровской области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

