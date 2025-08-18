На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одессе после взрывов произошел мощный пожар

RV: в Одессе после взрывов начался пожар в отделении «Новой почты»
true
true
true
close
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе после взрывов произошел мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z.Военкоры Русской Весны».

На кадрах, опубликованных каналом, можно заметить столбы огня и дыма.

«После прилетов горит «Новая почта», ставшая логистическим центром по доставке военных грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным авторов канала, в ходе прилета также пострадали терминалы компании SOCAR из Азербайджана.

До этого удар ВС РФ по объекту топливно-энергетической инфраструктуры азербайджанской компании попал на видео. На ролике виден высокий столб дыма и пожар.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что к устранению последствий удара привлекли более 100 спасателей, бойцов национальной гвардии и местных пожарных команд. Для тушения огня на нефтяной станции привлекли также пожарный поезд Укрзализныци.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России по нефтебазе SOCAR.

Ранее СМИ назвали причину отказа Зеленского от условий России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами