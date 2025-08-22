На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Закарпатской области больше суток не могут потушить пожар на заводе

ГСЧС Украины: огнеборцы больше суток тушат пожар на заводе в Мукачево
Sofiia Gatilova/Reuters

Сотрудники украинских экстренных служб больше суток не могут потушить пожар на заводе в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram-канале.

«По состоянию на 7:40 (совпадает с мск — «Газета.Ru») продолжается ликвидация пожара в Мукачево», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что к тушению огня привлекли 54 сотрудника экстренных служб. При этом специалисты задействовали два пожарных поезда и 15 единиц другой техники.

Пожар на промышленном предприятии в Мукачево начался 21 августа. Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале написал, что огонь охватил завод Flextronics. Данное предприятие специализируется на выпуске электроники по заказу других компаний. В том числе оно производит рации двусторонней связи.

18 августа в городе Одессе на юге Украины произошли несколько взрывов, после чего в здании компании «Новая почта» произошел пожар. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны», после начала боевых действий «Новая почта» стала логистическим центром по доставке военных грузов для украинских войск.

Ранее жители Румынии могли наблюдать сильный пожар, произошедший на территории Одесской области после взрывов.

Новости Украины
