На Украине после комбинированного удара произошел пожар на заводе

В украинском городе Мукачево после удара ракет и БПЛА загорелся завод
ASupersharij/Telegram

Пожар произошел на промышленном предприятии в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского городского совета в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что огонь возник в результате комбинированного удара ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу!» — говорится в тексте.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале написал, что удару подвергся завод Flextronics. Данное предприятие специализируется на выпуске электроники по заказу других компаний. В том числе оно производит рации двусторонней связи.

21 августа Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что российские бойцы нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области Украины. При выполнении задачи Вооруженные силы РФ впервые за долгое время применили аэробаллистические ракеты «Кинжал», подчеркивалось в публикации. Кроме того, военнослужащие использовали крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Ранее в сети появились кадры с последствиями удара по азербайджанским топливным объектам на Украине.

