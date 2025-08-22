Батальон «Азова» полностью уничтожили на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении практически уничтожили один из батальонов группировки «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом рассказал ТАСС взятый в плен украинский военный Дмитрий Баранов.

«Со мной все нормально. Я живой, здоровый. У нас осталось человек 15 [от батальона], это три дня назад было. Я сейчас не знаю, что там к чему», — сказал он.

Баранов также обратился к своим сослуживцам, он призвал их сдаваться в плен. Он отметил, что для них это единственный способ сохранить свою жизнь.

В свою очередь замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным «Рапира» заявил, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен после сброса листовок в виде долларовых купюр с дронов российских подразделений.

До этого бывший военный ВСУ с позывным «Сова» заявил, что мечтает получить российское гражданство. По словам мужчины, он давно находится в РФ и имеет здесь много друзей.

Ранее пленный военный ВСУ рассказал, кого хотел бы отправить на фронт.