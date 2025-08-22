ТАСС: солдаты ВСУ чаще сдаются в плен из-за листовок в виде долларов

Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен после сброса листовок в виде долларовых купюр с дронов российских подразделений. Об этом сообщил ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным «Рапира».

По его словам, листовки выполнены в виде долларов и евро, что привлекает внимание солдат ВСУ. На обороте размещены призывы сдаться без оружия, QR-коды и тексты, предупреждающие, что их правительство использует их жизни для своих интересов.

«Рапира» отметил, что метод действует уже около года и показал высокую эффективность: военнослужащие подбирают листовки, связываются с российскими подразделениями и переходят на их сторону, сохраняя жизнь.

Листовки сбрасывают дронами как над лесополосами и позициями противника, так и над населенными пунктами.

До этого бывший военный ВСУ с позывным «Сова» заявил, что мечтает получить российское гражданство. По словам мужчины, он давно находится в РФ и имеет здесь много друзей.

Ранее хакеры взломали базу генштаба ВСУ и раскрыли реальные потери среди украинцев.