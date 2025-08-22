На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец раскрыл, благодаря какой хитрости солдаты ВСУ охотнее сдаются в плен

ТАСС: солдаты ВСУ чаще сдаются в плен из-за листовок в виде долларов
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен после сброса листовок в виде долларовых купюр с дронов российских подразделений. Об этом сообщил ТАСС замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным «Рапира».

По его словам, листовки выполнены в виде долларов и евро, что привлекает внимание солдат ВСУ. На обороте размещены призывы сдаться без оружия, QR-коды и тексты, предупреждающие, что их правительство использует их жизни для своих интересов.

«Рапира» отметил, что метод действует уже около года и показал высокую эффективность: военнослужащие подбирают листовки, связываются с российскими подразделениями и переходят на их сторону, сохраняя жизнь.

Листовки сбрасывают дронами как над лесополосами и позициями противника, так и над населенными пунктами.

До этого бывший военный ВСУ с позывным «Сова» заявил, что мечтает получить российское гражданство. По словам мужчины, он давно находится в РФ и имеет здесь много друзей.

Ранее хакеры взломали базу генштаба ВСУ и раскрыли реальные потери среди украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами