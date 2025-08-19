На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пленный военный ВСУ рассказал, кого хотел бы отправить на фронт

Боец ВСУ Костышак признался, что отправил бы на фронт всех мажоров из Киева
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный украинский военнослужащий Евгений Костышак заявил, что отправил бы на фронт всех «мажорчиков» из Киева. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина выразил уверенность, что Украины «скоро не будет». В то же время он задался вопросом, за кого должны воевать солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам бойца, глава государства Владимир Зеленский и члены правительства обеспечили себе хорошую жизнь. В связи с этим они не хотят ничего делать для страны и ее жителей.

«Я на выходных приехал в сторону Крещатика (главная улица Киева — «Газета.Ru»). Из метро выхожу — смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку <...> И это уже неудивительно. Для Киева это престижно. Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? <...> Я не собирался», — сказал Костышак.

Он добавил, что оказался на фронте, так как попался сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата). При этом сам пленный хотел бы отправить на поле боя всех тех, кто продолжает вольготно жить в Киеве.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о запрете использовать оружие стран — членов НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами