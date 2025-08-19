Боец ВСУ Костышак признался, что отправил бы на фронт всех мажоров из Киева

Пленный украинский военнослужащий Евгений Костышак заявил, что отправил бы на фронт всех «мажорчиков» из Киева. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина выразил уверенность, что Украины «скоро не будет». В то же время он задался вопросом, за кого должны воевать солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам бойца, глава государства Владимир Зеленский и члены правительства обеспечили себе хорошую жизнь. В связи с этим они не хотят ничего делать для страны и ее жителей.

«Я на выходных приехал в сторону Крещатика (главная улица Киева — «Газета.Ru»). Из метро выхожу — смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку <...> И это уже неудивительно. Для Киева это престижно. Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? <...> Я не собирался», — сказал Костышак.

Он добавил, что оказался на фронте, так как попался сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата). При этом сам пленный хотел бы отправить на поле боя всех тех, кто продолжает вольготно жить в Киеве.

